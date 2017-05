Y hay otra diferencia: los exabruptos. Porque luego del anuncio de El Cabezón en su cuenta de Facebook (con aquel "pensé que había reflexionado"), el ex pugilista fue subiendo el tono de sus declaraciones en contra de todo Ideas del Sur. "Nadie me llamó para avisarme que me bajaban del 'Bailando'. Me enteré por las redes", dijo, y acusó a Tinelli y Pablo El Chato Prada de haber "jugado" con él.