-Me ve la directora y me propone hacer la última escena. Me preguntó si era actriz. Yo estaba tan entusiasmada y apasionada que a la vez me aterré, no sabía si contestar o no. Ella se dio cuenta y percibió mi duda. Me dijo "si no estás estudiando teatro estás perdiendo el tiempo. Tenés que estudiar porque tenés un rostro que traspasa la pantalla, tenés algo que es muy lindo, transmite mucho". Hernán Aguilar me dijo una vez: "Si pudiese lograr un diez por ciento de lo que me cuentan tus ojos estaría totalmente feliz".