Al terminar el colegio secundario, la azafata de Guido trabajó en una oficina y aunque no reniega de eso, espera no volver a hacerlo: "No me gustaría, pero siempre depende de las circunstancias de la vida. Uno tiene que hacer lo que ama y hoy amo estar en la tele, me encanta ser modelo y estoy agradecida a Dios. El día de mañana me gustaría hacer muchas cosas".