Tenía apenas 21 cuando fue mamá y se separó del padre de su hija cuando la pequeña no había llegado a cumplir los dos años. Sin embargo, "La China" María Eugenia Suárez (25) no tiene dudas en afirmar que "la maternidad me salvó" cuando se la consulta por Rufina (tres), el pequeño fruto de su amor con Nicolás Cabré (37).