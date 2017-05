-Fui a un colegio pupilo en Buenos Aires. En Argentina. Y después me fui afuera a estudiar, hice un curso de Economía, mientras estudié diseño en Italia y en un momento fui hacer un pequeño curso de finanzas allá. La verdad es que mucho no me copé con eso pero me gustó Londres, y me sorprendió porque vi que pasaban muchas cosas, me sentía como si estuviera en Estados Unidos. Me dio mucha energía. Después me puse a componer un tema y fuimos a presentarlo a Inglaterra. Viví dos años y medio ahí.