Hacer reír en Córdoba no es fácil, ya que "la vara está muy alta", aseguró Camilo a Teleshow, aunque confesó: "El cordobés corre con la ventaja de ser cordobés, pero después te piden a ver qué tenes para ofrecer. El tema es que todos están acostumbrados a los cuentistas. Lo nuestro no es stand up, lo llamamos un monólogo a dos voces y contamos cosas que pueden pasar en la vida, ¿cómo se encaraba antes y ahora? por ejemplo. Apuntamos a que la gente se identifique, vamos a un público entre 17 y 40. Nuestro show es como el fernet, 70/30, 70 estructura y 30 improvisación".