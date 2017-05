Mientras, continúa todos los días en Cocineros Argentinos, por la Tv Pública. El programa conducido por Guillermo Calabrese se emite desde hace nueve años en el canal estatal: "Para nosotros es una ventaja estar en la emisora pública porque nos permite hacer otras cosas que en otro canal tal vez no, no estás pendiente del rating. Hablás solo de gastronomía, eso genial. Es verdad que atravesó gobiernos y es porque no es un programa político y porque la cocina nos une. Eso es lo que necesitamos".