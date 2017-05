"En algún lugar sabía que las noticias son efímeras y que en poco tiempo desaparecería del radar… y así fue. Hoy a la distancia entiendo y respeto que todo esto que hacen los medios es un trabajo; pero la realidad es que para los que no pertenecemos a este mundillo terminamos saliendo perjudicados, porque no estoy acostumbrada a ver mi cara en una pantalla con un zócalo que dice alguna cita que hice hace mas de 10 años, porque ni a mí, ni mi familia ni a mi pareja les resulta gracioso revivir este pasado, porque ya no soy esa que muestran, porque YO no soy el foco de este asunto. Es por todo esto que no voy a permitir que vuelva a suceder… Entendí con paciencia que el tiempo lo cura todo", agregó.