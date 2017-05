Además, en la revista publicaron una producción de fotos muy sensuales que demuestran que a pesar del paso del tiempo, su belleza sigue intacta. "Aunque ya tengo 40, me siento súper bien conmigo misma. No me desvela el paso del tiempo. Tampoco tengo complejos o inseguridades con mi cuerpo. Siempre tuve una estética flaca, y soy así genéticamente, por lo que resulta fácil mantenerme en forma", declaró Urzi.