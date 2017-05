Monteverde incluso cree que a su programa no lo levantaron "antes" para que Botana "no tuviera mala prensa en el arranque". "¡Estamos tristes porque no jodemos a nadie! Yo no sé quién fue, pero es raro, ¿no?", agrega la compañera de Coco, el cocinero que alcanzó la fama junto a Maru, con quien está enemistado desde hace años.