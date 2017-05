Medina Flores considera que el conductor "sabe estar a la altura de las circunstancias". Y en este caso en particular, porque no es su estreno. "Como está de partner, eligió un buen look sin perder estelaridad. Un trench es una prenda básica de lujo para el guardarropas de un hombre canchero y cosmopolita. ¿Qué le hubiera cambiado? Jeans azul sin desgaste hubiera quedado mejor. Las botas, un must de fondo de armario". Conclusión: "Nueve puntos para el hombre diez de la televisión".