—Sí. Generalmente estoy bastante pendiente. Nos pasa a todos. Estamos un poco en el día a día, en el Instagram y todo lo demás. Estamos pendientes. Me gusta ver el feedback que tengo por parte de todos los fans que me siguen y que les importa mi música. Yo me siento muy afortunado porque en general mucha gente me trata con mucho cariño, y me quieren mucho. Me siento muy querido. En eso he tenido suerte.