Sus primeros "editores" fueron sus hijos Lucas, Lucía y Clara: "Me ayudaron mucho. Les hacia leer y les pedía opiniones, ellos son objetivos y duros. Fue constructiva la evolución y me ayudó mucho la editorial. Es importante la mirada del otro, no por la aprobación, sino por un feedback y con mis hijos, porque a ellos era el público al que iba dirigido".