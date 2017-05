El ex The Police arremetió con "Spirits in the material world" y uno de sus grandes éxitos como solista "Englishman in New York". Este fue un enlace perfecto para adentrarse a los temas de su último disco 54 & 9th, nombre tomado de una esquina de la ciudad estadounidense cercana al estudio de grabación en donde registró dicho álbum. "I can´t stop thinking about you" y "One fine day" fueron las primeras canciones que sonaron de su último material discográfico publicado en noviembre de 2016. El show siguió con "She's so good to me", una gema perdida de uno de sus discos más aclamados Ten sunmoner tales. Luego sonaron los acordes de "I hung my head", un delicado tema del álbum Mercury Falling de 1996.