"May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el texto que salió en dicho periódico. Arnold observó un juego de palabras con la fecha, "May the 4th", que según su traducción literal significa "4 de mayo", y que en inglés suena por fonética a "May the Force", la frase más popular de la saga de George Lucas: "Que la Fuerza te acompañe".