Harta de las voces externas, la muchacha utilizó su Twitter para defenderse. Con una polémica frases dejó en claro que no entiende por qué sus actos generan tanto revuelo. "Chicas desaparecidas. Niños que no tienen para comer. Animales muriéndose en la calle.. es necesario una nota de un aro o de un vestido? No", manifestó.