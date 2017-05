-Yo creo que fue algo que me tocó vivir. Emocionalmente necesitaba ese tiempo para mí. A veces, como te digo, cuando te llegan las cosas en la vida, hay que tomarlas de esa manera, como que hay que disfrutarlas en el sentido de absorber de ellas el aprendizaje para seguir andando. Cuando llega un dolor en tu vida, sí preferirías no vivirlo. La música la vives desde otro lado, esperando llenar el corazón de nuevas emociones, para tener muchas cosas nuevas qué contar. Pero necesitaba tomar una pausa en mi casa. Me fui para Colombia, que hacía muchos años que no vivía allí, hice La Voz cuatro años, me hice novia de mi país: fue uno de los regalos de esta época tan difícil de mi vida emocionalmente. Fue un regalo de Dios, que me permitía tomar la mano de mi país que es tan importante para un artista. El amor por Colombia es tan bonito, tan sincero, tan transparente, de tanto orgullo. Me siento muy privilegiada y eso es gracias a los cuatro años que pasé ahí. Todas las noches viendo este talento tan inmenso de los colombianos a través de La Voz. Yo creo que uno no se va arrepentir de nada de lo que vive en la vida. Tal vez me hizo falta todo el proceso de estar yendo a México, de estar viajando con mi música. Fueron cuatro años de estar alejada de la música, de la tarima, pero estamos terminando el álbum y siento que es un nuevo comenzar lleno de cosas positivas. Yo creo que la vida hay que tomarla como viene, más bien mirar para adelante con mucha fe. Como dice "Llorar es una locura". Por eso me gusta esa canción tan bonita y me gusta estar volviendo a salir con esa canción.