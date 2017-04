-¿Sabes qué es lo que más me ha impresionado de "Sigo extrañándote"? Es bonito ver esas canciones que tocan fibras y mueven emociones, permanecen en la gente y es otro tipo, porque yo no me meto en música romántica y en este caso me quise ir a hacer un reggaetón romántico y el video que fui yo quién lo escribió, que tiene como ese drama tocamos fibras y emociones que quería hacer por medio de mi música.