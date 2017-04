Los cambios están a la vista. Pero, ¿y los otros, los internos? "Antes, cuando me sacaban fotos no me sentía cómoda al verme. Y ahora, si me tomo una selfie la subo a las redes sin hacerme drama", cuenta Rajchman, que sin embargo siempre fue muy relajada con su imagen. "Cuando estaba más gordita, si tenía que comprarme un talle M en lugar de S no tenía problema: prefería estar cómoda. Es que nunca me dediqué a ser sexy: lo mío es ser divertida, espontanea, natural". ¡Pero eso sí! "Hoy me animo más al vestirme, soy más osada".