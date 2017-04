Romper con los mandatos

Los datos y los comentarios sobre figuras del mundo del espectáculo son moneda corriente en su círculo íntimo. De todas formas, no hace uso de esa información, fiel al perfil bajo que siempre ha sembrado: "Mamá muchas veces me nombra en su programa, y hasta cuenta anécdotas. ¡Yo la quiero matar! Pero estoy acostumbrada, es algo normal en mi vida. Soy de perfil muy bajo y nunca hice un escándalo, no es que voy a tirar una bomba por querer estar en los medios. Puedo llegar a tirar un montón de bombas, información tengo muchísima, y no lo hago porque no me gusta el quilombo. Eso sí: si me buscan, me encuentran. Pero yo no voy a generar un quilombo".