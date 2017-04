"Los días duran el doble de horas y las noches son más largas desde que no estás acá -le escribió Nico-. No hay momento que no te piense. Seguí dándonos fuerza, señales y energía para sanar. Lo necesitamos. Me cuesta andar y caminar, pero se que estás en cada momento conmigo. De a poco mi egoísmo te dejará descansar. Ya no es como antes, espalda con espalda, ahora es corazón con corazón. Te amo para siempre hermano y sé que esto no puede ser en vano. Hasta donde estés iré, y hasta donde yo estoy, vendrás. Corazón con corazón, hermano, sé que estás".