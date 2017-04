Silencio

Protagonistas: Andrew Garfield, Liam Neeson

Género: Drama

Dirección: Martin Scorsese

Origen: Estados Unidos

Clasificación: +16

Duración: 161 minutos

Sinopsis:

Dirigida por Martin Scorsese y basada en el libro de Shūsaku Endō. Durante el siglo XVII dos sacerdotes jesuitas (Andrew Garfield y Adam Driver) parten de Portugal a Japón en busca de su mentor (Liam Neeson) que tras ser perseguido y torturado ha renunciado a su Fe. Sin embargo la búsqueda implicará que ellos mismos vivan en carne propia el suplicio y la violencia con que son recibidos en un país donde la fe católica se encontraba prohibida. Liam Neeson, actor nominado al Oscar® por Schindler's List y protagonista de la exitosa saga de acción Taken, interpreta a un misionero portugués perseguido y torturado en el Japón feudal. Andrew Garfield (Social Network, The Amazing Spiderman) y Adam Driver (Star Wars: The Force Awakens, Paterson, 'Girls') interpretan a dos jóvenes jesuitas que viajan a Japón en busca de su mentor. Completan el reparto Tadanobu Asano (Thor, Ichi the killer) y Ciarán Hinds (Road to Perdition).