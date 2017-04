—De hecho la idea la tenía en la cabeza porque hay otros sucesos, incluso más domésticos. Pensaba escribir esa canción por lo típico, por todo lo que pasa cada día cuando se rompen parejas por cosas que no tienen nada que ver con la mentira, sino solamente por el amor. Pero Tampa precipitó eso. Es verdad que me he dado cuenta de que las canciones son propiedad de quién las escucha. A mí me gusta haberte podido contar esto, pero también respeto mucho que cada uno haga con una canción lo que quiere. Si alguien cuando la escucha de repente lo lleva a una situación personal, a la locura de algo, es totalmente igual de lícito el mensaje como te estoy diciendo yo a ti.