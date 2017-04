Entre los invitados también estuvo Barbie Franco, quien está en un impase de su relación con Burlando. "Me puso contenta que haya venido a saludarme, tengo un gran aprecio por ella. Fueron cuatro años en los que Fernando estuvo muy bien, contenido, pero las cosas en la vida no son eternas para nadie. Y cuando esas cosas no van bien, hay que saber retirarse y quedar amigos como corresponde. La invité porque siempre fue muy cariñosa", contó Marila.