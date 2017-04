Araujo: —Ahí decíamos que si hubiese pasado eso que nosotros queríamos en el momento no hubiésemos estado acá. Yo me acordaba patente de este chico que venía y decía "Buenas tardes", y lo empecé a ver de otra manera. Claro, buenas tardes a cualquier momento de la vida: no es "Buenas tardes" porque sean las cuatro de la tarde sino "Buenas tardes siempre". Es como nuestro escudo. Las cosas van sucediendo. Hay que dejarse llevar. Hay que ponerse objetivos pero siempre hay que estar preparados para que no sucedan, y si no suceden, nos cambian nuestra manera de ver las cosas. Si hubiese pasado lo que uno pensaba por ahí te volvés más frío o no sentís las cosas de la misma manera. Entonces es como una manera nosotros de alimentar el optimismo y que sea "Buenas tardes siempre", en cualquier situación. Hay que disfrutarlo pero no hay que olvidarse de que se puede volver amar, de que no es el fin del mundo. Si vos tomós una decisión con una pareja, por ejemplo, no se termina el mundo, arranca el mundo, arranca en la decisión, arranca en aceptar. Estamos ante un garrón. Eso es aceptar y seguir.