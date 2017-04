La pareja lleva poco más de un año y medio de relación, y aproximadamente seis meses de convivencia. "Ella me salvó la vida, me cuida y me contiene. Se recibió de psicóloga y era la única persona con la que podía hablar. Me descargué y me acomodé bastante. Con ella hice terapia", contó en febrero el empresario en Desayuno Americano.