-No sé. Nunca trabajé asique no tengo ni idea. Mira te voy a contar una anécdota, que es un chiste para mí, un chiste interno que me hacía yo mismo, volviendo un disco anterior del paso gigante, volvía con mi maletín, con mi computadora y eran las dos de la mañana, había ido temprano al estudio, y yo en broma me decía che me hice músico para no trabajar y al final soy un ejecutivo que llega a las dos de la mañana con su maletín y con su laptop. Por suerte hace el trabajo que no puedas escapar de él porque sería muy aburrida la vida sin trabajar.