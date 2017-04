"Apelamos con el doctor Iezzi. Obviamente que me parece injusto, como me parece injusto que saquen antes a violadores de la cárcel, como el Padre Grassi, que sé yo… Esto es irreal. Aparte si me decís él quedo sobreseído y culparon a Barbie de algo. Pero fue como que acá no pasó nada. Fue como muy raro", aseguró Nazarena Vélez en una entrevista con El Show del Espectáculo, ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana.