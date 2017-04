A principios de año, la ex novia del modelo, la mediática Aylén Milla, realizó una dura declaración sobre Penna durante su participación como invitada a Gran Hermano Vip de España: "Cuando un hombre me maltrató y me robó como lo hizo él, lo mínimo que se merece es que le haga lo que le hice". ¿A qué se refirió? A su acto de infidelidad en el reality Amor a prueba con el italiano Marco Ferri, cuando todavía eran pareja.