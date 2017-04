Es una mujer guapa Florencia Otero. Y siempre es un placer escucharla cantar, ¡pero no verla así!, al borde de la afixia en símil cuero. Hubiera sido más acertado una zapatillas cancheras o unos tacos súper altos, para evitar dar esa impresión de estar "envasada al vacío". No, no y no.