Y es allí, en las entrañas del Lola Membrives, donde los dueños del teatro -los hermanos Carlos y Lorenzo Spadone- se reúnen con Susana, Darín y Arturo Puig, la otra figura de Sugar. Hay una charla intensa. ¡No se puede suspender el debut!, habiéndose generado una expectativa semejante. Y no, no se puede. Pero se debe. Esa noche los protagonistas no podrán salir a escena. No hay manera.