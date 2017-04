—Yo no hablé de política, Raúl dijo una cosa sobre Pol-Ka y di mi visión. Primero aclaro: Raúl no es chorro, Raúl es buen actor, porque a partir de esto empezaron a decir muchas mentiras. Pero en la mesa de Mirtha Legrand dijo que en Pol-Ka estaba prohibido, y puse mi opinión en Twitter e Instagram con la intención de que lean mi mensaje en el programa. Yo no soy K ni lo seré, pero no tengo absolutamente nada contra los K honestos. Absolutamente nada. Y creo que él lo es. Me pareció injusto lo que denunció. Yo laburé mucho en Pol-Ka, pero mi viejo (el actor Jorge D'Elía) no laburó nunca en Pol-Ka. Digo, no todos laburaron ahí. Me parecía injusto que se diga tan sueltamente de cuerpo una cosa así. Me parecía injusto con Adrián (Suar), que ya se lo viene atacando bastante por esto, vinculado porque está en el Grupo Clarín, seguramente.