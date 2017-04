—Para la conducción fui muy caradura y lo sigo siendo. No me preparé jamás. Me tiraron ahí con un micrófono, con una cámara y me dijeron: "Vamos hacer un programa que se llama 'El Rayo'". Y eso fue todo. No me preparé para la conducción. Para la música sí. Mucho. Y muy conscientemente estudiando, componiendo, trabajando con otros músicos y creciendo de a poco. Para la cocina me preparé, pero muy inconscientemente. Yo cocino desde los ocho, diez años; o sea, que sé cocinar. Como es algo que siempre me gustó hacer como hobby o compartir con amigos, le dedicaba mucho de mi tiempo libre. Entonces fue una preparación inconsciente. Vendría a ser así: para la tele no me preparé, para la música me preparé conscientemente, y para la cocina me preparé muy inconscientemente.