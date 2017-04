"No puedo dejar de reírme", "jajajajaja, me tenté", "¿Te caíste?, no, el piso estaba triste y me agaché a abrazarlo", "Jejeje, qué risa, pero debe ser doloroso, jejeje, espero que estés bien", "Borracho eeeee picaron!!!!" y "Ay no boludo! Me dio un mini infarto apenas lo vi, Pero como que ahora me está dando risa, sorry. Te amo", fueron algunos de los mensajes que escribieron sus fans en la red social.