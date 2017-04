Se especula que en The Last Jedi por fin se sabrá quiénes son los padres de Rey, una incógnita que devela a los seguidores de la saga. El filme también está protagonizado por Jhon Boyega, en el papel de Finn, el ex soldado de asalto que se libró de las garras de la Primera Orden. Y también se suman figuras como Benicio del Toro, Laura Dern y Kelly Marie Tran, aunque Disney y Lucasfilm todavía no especificaron cuáles son los personajes que interpretarán.