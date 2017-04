Pasaron más de veinte años. Y el panelista de El Diario de Mariana ahora puede relatar todo lo que vivió en una charla con Andy Kusnetzoff en FM Metro, que arranca con un disparador: "¿Cuál fue el tema que más te costó tratar en la televisión?", le preguntó Andy en el mediodía de este Viernes Santo. "En Canal 26, con la primera nota a (el femicida Ricardo) Barreda en la cárcel. Me negué a presentarla. Era muy pibe, no me podía parar de manos, y lo tuve que presentar con cara de póquer". Su oposición inicial estuvo motivada por lo que había sucedido con su mamá. "Tenía que ver con mi historia…", dice.