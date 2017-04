1. Del pesebre a la cruz (From the manger to the Cross, 1912): esta película muda en blanco y negro dirigida por Sidney Olcott fue una de las primeras en contar la vida de Jesús de Nazaret en la pantalla grande. La producción resultó muy costosa para la época y se caracterizó por tener un espíritu catequístico. Fue rodada en su totalidad en exteriores, en locaciones de Egipto y Palestina. Basada en los libros del Nuevo Testamento, tuvo un elenco integrado por Robert Henderson-Bland, Gene Gauntier (actriz que también se encargó de escribir el guión) y Alice Hollister. En los intertítulos, ponían versículos de la Biblia, como al final de la trama cuando citan uno del Evangelio de Lucas: "Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas". Obtuvo buenas críticas y una excelente aceptación del público, pero algunos miembros de la Iglesia la consideraron ofensiva.