"(Dejé la banda en 1991) porque ya estaba cansado", recordó el músico en una entrevista que le realizaron en 2009. "Pero en vez de sentarme y decirlo me empecé a alejar solo, a apartarme, a desconectarme, no mostrar interés, a bardear. Empecé a sentir que era una empresa y me empezó a romper las pelotas. Por romántico, había cosas que me dolían".