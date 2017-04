"Fue una persona maravillosa y muy querida por todas las personas que la conocieron, salvo una excepción (en referencia a su ex pareja, Silvia Süller, quien en su momento acusó a Tita de su separación). Llegó el momento de la despedida. Lo único lamentable fue una confusión que hubo con no sé quién, alguien que no chequeó una información equivocada que no tenía absolutamente nada que ver con la realidad", dijo Silvio en diálogo con Crónica TV.