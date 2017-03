—No, eso va a estar prohibido. En cada hogar tiene que existir lo que se llama una sana dictadura. A los hijos no los podés dejar sueltos, los tenés que guiar, no a los azotes, pero los tenés que guiar. Mis hijos tiene que escuchar los Rolling Stones, tienen que escuchar Pink Floyd, eso tiene que estar sonando en el hogar, tienen que ser chicos inteligentes. Mis hijos no pueden ir al Newman o dedicarse al hockey, salvo que sea algo muy fuerte, que uno se dé cuenta de que les encanta, pero que esa no sea la vida. No hay que crear hijos idiotas, eso es importante. Se puede ser idiota naturalmente, no hay que tratar de empujarlos a que sean más idiotas.