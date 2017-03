Cuando fue designado por Mauricio Macri como embajador en Panamá, Dady ironizó: "En el almuerzo que compartí en lo de Mirtha con Rodríguez Larreta le pregunté qué conexión teníamos con Panamá… ¿Por qué mandaron ahí a del Sel, qué conexión teníamos? ¿Café? ¿Qué era, cuál era el intercambio? Y ahí me di cuenta". Y su ex compañero de Midachi respondió: "Y bueno, son chistes de Dady, si no lo conocés después de 30 y pico de años… Dady apostó por el gobierno anterior y yo apuesto por el futuro. Pero bueno eso no cambia el cariño y el respeto que le tengo a un amigo de toda la vida. Cada uno piensa y apuesta por distintas cosas".

