Ingrata, qué no ves que estoy sufriendo

Por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo

Que tus lágrimas son falsas

Tú desprecias mis palabras y mis besos

Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera

Lastimarte y humillarte (…).



Por eso ahora tendré que obsequiarte

Un par de balazos pa' que te duela

Y aunque estoy triste por ya no tenerte

Voy a estar contigo en tu funeral.