"El 19, de madrugada, nos fuimos al baile. De repente, yo me volví a mi casa, pero no vi nada raro. Cuando me vuelvo a ir, a la hora me llaman de la guardia diciendo que habían visto unas pisadas por el pasto de mi casa. Me pareció rarísimo que me digan pisadas y no que había tres sujetos corriendo con mis bolsos con plata", contó Melisa en De Arriba Córdoba, en relación al robo sufrido en la casa del country de la ciudad cordobesa de Mendiolaza.