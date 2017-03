Mientras a cada minuto se acrecientan los rumores de embarazo, Jésica Cirio habló de su sueño de ser mamá junto a su esposo, Martín Insaurralde. "Me veo como una mamá insoportable, muy mimosa, que no se despegará de su hijo. Si es nena, la voy a vestir coqueta como yo, y si es varón, ¡voy a ser un poco celosa! Pero no quiero pensar tanto, cuando llegue el bebé lo imaginaré más. Sé que será pronto. Estamos haciendo los deberes seguido. Mientras tanto, mato la ansiedad en mi trabajo", confesó.