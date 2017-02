Los shows musicales, como siempre, estarán presentes en la noche del cine, con prestigiosos artistas en escena. Lin-Manuel Miranda interpretará How Far I'll Go junto a Auli'i Cravalho. Justin Timberlake cantará su éxito Can't Stop the Feeling. John Legend hará un doblete con Audition y City of Stars, de la multipremiada La La Land. Sting también hará su aparición con The Empty Chair, del largometraje Jim: The James Foley Story. De esta manera, se podrán escuchar los cinco temas que están nominados en la categoría "mejor canción original".