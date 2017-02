Angelina Jolie, en cambio, empezó por una estrategia de absoluto aislamiento con sus hijos en una nueva casa en Malibú para pasar después a ser la primera de los dos en abordar en público el divorcio. Pero no lo hizo en una revista de entretenimiento o corazón, sino ante una periodista de BBC internacional y a muchos kilómetros de Hollywood, en Camboya, donde presentaba su cuarta película como directora, Primero mataron a mi padre.



No solo se adelantó a Brad Pitt en la carrera por mejorar su imagen pública, sino que además lo hizo de una forma elegante y emotiva, al borde de las lágrimas. Desterraba todos los rumores sobre la tensión entre ellos e incluso cerraba las acusaciones de maltrato del actor sobre sus hijos, alabándole como "padre maravilloso" y defendiendo que son y serán "siempre una familia". Pitt ya no era la víctima como parece que querían presentarlo ante los medios de comunicación.