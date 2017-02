Charly García y Pappo nunca se llevaron bien, sin embargo había algo entre ellos; dos genios que se admiran telepáticamente. El choque entre las melodías suaves que representaba el primero y el rock pesado del segundo era inevitable. En una entrevista del año 2000, le contó un periodista que fue a ver un show de Say no more. ¿Qué le pareció? "Mejor que Charly se ponga un circo", dijo sin preámbulos. "Es que no hubo música, hubo circo. El que hace circo es porque ya no puede tocar. Porque su música ya no llama la atención", agregó. Luego, en broma dijo que pelearían en el Luna Park a fin de año. "¿Se peleó con algún músico?", le preguntó el entrevistador, y él respondió: "No, los músicos de acá son muy débiles, los mataría enseguida".