En diálogo con Teleshow, la popular conductora de Combate contó que este concurso es "una manera de acercarme a la gente que siempre me tira buena onda y me acompaña y hacen campañas y apoyo en las redes. También me mandan regalos, cartas y cariños al canal". Y agregó: "Quiero devolverles tanto amor y atención llamando todos los lunes un rato, a dos o tres seguidores. Mi mensaje, lo que quiero transmitir, es: no abandonen, se pueden cumplir y lograr sus sueños con esfuerzo y estudio. Bancando miles de 'no', algún día llega el 'sí'".