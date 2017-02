"Cada uno hace lo que le gusta y lo que quiere -advierte Kitty-. Con Aldo Funes, mi representante, manejamos una carrera diferente, y no vamos por el lado de los escándalos. No nos gusta. Y a mí no me da pelearme. Si no me peleo con mis amigos, ¡no voy a hacerlo en televisión! Creo que tampoco sumaría. Lo importante es trabajar, esforzarse y dar todo en la carrera".