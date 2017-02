"Tuve un año increíble por mi abuelazgo, estoy plena y feliz". Reina Reech habita en una suerte de dimensión paralela, en donde el tiempo no corre. Su espíritu jovial y emprendedor no delatan el paso de sus 59 abriles, que llegaron precisamente este domingo 19 de febrero. ¿La clave? Vivir el presente: "Hacer cosas que no disfrutás te amarga. Yo trato de hacer todo lo que me da placer y alegría".